Amasya Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere İnternet Güvenliği Eğitimi Verdi

Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Şube müdürlükleri tarafından öğrencilere internet güvenliği ve bilinçli internet kullanımı konularında eğitim verildi.

Polis ekipleri, yürüttükleri çalışmalarla gençleri karşılaşabilecekleri riskli durumlar konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Okullarda düzenlenen etkinliklerde polis tarafından, internette kişisel güvenlik ve bilinçli internet kullanımı, sosyal medya kullanımı, teknoloji bağımlılığı ve mücadele yöntemleri, KADES ve internet ve telefon dolandırıcılığı gibi konular, öğrenci ve öğretmenlere detaylı şekilde anlatıldı.

Polis ekipleri, seminerlerin yanı sıra öğrencilerin sorularını da cevapladı.