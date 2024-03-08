Amasya'da Yakıt Tankeri Şarampole Devrildi
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yakıt tankerinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yakıt sızıntısı olasılığına karşı önlem aldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde şarampole devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
H.B. yönetimindeki 60 KD 067 plakalı yakıt tankeri, Samsun-Taşova kara yolunun Ladik Kavşağı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri, tankerden yakıt sızıntısı olması ihtimaline karşı soğutma çalışması yaptı.
Kazada yaralanan sürücü H.B, sağlık ekibince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.