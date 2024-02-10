Üye Girişi
Haberler

Amasya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

O.U. idaresindeki 34 CZN 656 plakalı motosiklet, Mahsen Mahallesi Zenbilli Ali Efendi Sokak'ta, A.Ö. yönetimindeki 05 DF 324 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Amasya Motosiklet Acil Durum Hastane Yaralanma Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title