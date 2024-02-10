Amasya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
O.U. idaresindeki 34 CZN 656 plakalı motosiklet, Mahsen Mahallesi Zenbilli Ali Efendi Sokak'ta, A.Ö. yönetimindeki 05 DF 324 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.