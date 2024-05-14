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Amasya'da Kiraz Teşvik Yarışması Başvuruları Başladı

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Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kiraz üreticilerini desteklemek ve üreticilerin motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen kiraz teşvik yarışmasının başvurularının başladığını duyurdu. Yarışmaya katılmak isteyen kiraz üreticilerinin 30 Mayıs'a kadar il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Ödül töreni ise 14 Haziran'da yapılacak.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kiraz üreticilerini desteklemek ve üreticilerin motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen kiraz teşvik yarışmasının başvurularının başladığını bildirdi.

Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruda, 12-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya katılmak isteyen kiraz üreticilerinin, 30 Mayıs'a kadar il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerektiği ifade edildi.

Kiraz teşvik yarışmasının ödül töreni ise 14 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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