Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Cengiz D. idaresindeki 19 BL 619 plakalı tır, Amasya-Çorum kara yolunun Kaleboğazı mevkiinde yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Cengiz D. idaresindeki 19 BL 619 plakalı tır, Amasya- Çorum kara yolunun Kaleboğazı mevkiinde yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.