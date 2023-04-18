Amasya'da bulunan yaralı atmaca tedavi altına alındı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca, Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Taksicilik yapan Salih Yanık, ilçeye bağlı Korkut köyüne müşteri bırakıp döndüğü sırada yol kenarında kanadından yaralanmış halde bir atmaca buldu.

Yanık, yaralı atmacayı Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürerek teslim etti.

Veteriner hekimin yaptığı kontrolün ardından atmaca Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alınarak, tedavisinin ardından doğa salınacak.

Taksici Yanık, AA muhabirine, dönüş yolunda fark ettiği, atmacayı, üzerine örtü örterek bulunduğu yerden alabildiğini söyledi.

Yanık, "Gümüşhacıköy Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirdim. Burada ilgilenerek Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü aradılar, oradaki yetkililer gelip teslim alacaklar. İnşallah iyileşir ve doğal yaşamına devam eder." dedi