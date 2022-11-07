Almanya'nın sanayide süper güç olduğu dönem sona mı eriyor?
Güncel Haberler
Alman sanayisi küçülme riskiyle karşı karşıya; nedeni enerji krizi. Ekonomideki gücünü büyük oranda sanayiye borçlu olan Almanya şimdilerde Rusya'ya enerji konusundaki aşırı bağımlılığının faturasını ödüyor.
Alman sanayisi küçülme riskiyle karşı karşıya; nedeni enerji krizi. Ekonomideki gücünü büyük oranda sanayiye borçlu olan Almanya şimdilerde Rusya'ya enerji konusundaki aşırı bağımlılığının faturasını ödüyor.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel