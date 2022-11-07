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Almanya'nın sanayide süper güç olduğu dönem sona mı eriyor?

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Alman sanayisi küçülme riskiyle karşı karşıya; nedeni enerji krizi. Ekonomideki gücünü büyük oranda sanayiye borçlu olan Almanya şimdilerde Rusya'ya enerji konusundaki aşırı bağımlılığının faturasını ödüyor.

Alman sanayisi küçülme riskiyle karşı karşıya; nedeni enerji krizi. Ekonomideki gücünü büyük oranda sanayiye borçlu olan Almanya şimdilerde Rusya'ya enerji konusundaki aşırı bağımlılığının faturasını ödüyor.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Almanya Rusya Güncel Haberler

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