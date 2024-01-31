Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Ordu Valisi'ni ziyaret etti
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Ordu Valisi Muammer Erol'u makamında ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Schulz ve Vali Erol bir süre görüştü.
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Ordu Valisi Muammer Erol'a makamında ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karadeniz gezisi kapsamında Ordu'ya gelen Schulz, Şeref Defterini imzalamasının ardından Vali Erol ile bir süre görüştü.
Büyükelçi ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erol, ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.