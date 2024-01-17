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Almanya'da Yoğun Kar Yağışı ve Buzlanma Nedeniyle Uçuşlar İptal Edildi

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Almanya'nın orta, batı ve güneybatısında etkili olan yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle bazı uçuşların yapılamadığı, otoyollarda çok sayıda kaza meydana geldiği bildirildi.

Almanya'nın orta, batı ve güneybatısında etkili olan yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle bazı uçuşların yapılamadığı, otoyollarda çok sayıda kaza meydana geldiği bildirildi.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), öğle saatlerinden itibaren özellikle ülkenin orta ve güneyinde yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma beklendiğini açıkladı.

DWD, Baden-Württemberg ve Bavyera, Rhineland-Pfalz, Saarland, Hessen'in büyük bir kısmı ve Kuzey Ren Vestalya eyaletlerinin bir bölümü için soğuk, şiddetli kar yağışı ve aşırı buzlanmaya karşı uyarıda bulundu.

Sabah saatlerinden itibaren ülkenin batı ve güneybatısında başlayan soğuk ve yağışlı hava, yolların kayganlaşmasına neden oldu.

Baden-Württemberg, Bavyera ve Saarland eyaletlerinde, otoyollarda oluşan buzlanma nedeniyle çok sayıda kaza kayda geçirildi.

Frankfurt Havalimanı'nda öğle saatlerinden itibaren uçuşların yapılamadığı belirtildi.

Soğuk ve olumsuz hava koşulları sürecek

DWD, Kuzey Ren-Vestfalya başta olmak üzere ülkenin güney kısmı için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Uyarıda olumsuz hava koşullarından özellikle Aachen, Köln, Olpe ve Winterberg'in güneyindeki tüm bölgelerin etkileneceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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