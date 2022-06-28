Almanya'da Hendrik Wüst yeniden Kuzey Ren Vestfalya Başbakanlığına seçildi Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, eyalet meclisinde yapılan oylamayla yeniden başbakan seçildi. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, eyalet meclisinde yapılan oylamayla yeniden başbakan seçildi. Wüst, genel seçimlerde Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet'in eyalet başbakanlığı görevini bırakmasıyla ???????27 Ekim 2021'den itibaren bu görevi yürütüyordu. KRV'nin 15 Mayıs'ta yapılan eyalet seçiminde partisi Hristiyan Demokrat Birliğinin (CDU) birinci parti olmasının ardından Wüst, Yeşiller Partisi ile 146 sayfalık koalisyon hükümeti sözleşmesini imzaladı. Wüst, 195 sandalyeli eyalet parlamentosunda yapılan oylamaya katılan 181 milletvekilinin 106'sının oyunu alarak yeniden başbakan seçildi. Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan KRV'de meclisi oluşturmak için 5 yılda bir seçim yapılıyor. AA / Mesut Zeyrek - Güncel Ren Vestfalya Almanya Güncel Haberler

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