Almanya'da Çin adına casusluk iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişinin ardından Pekin Büyükelçisi çağrıldı

Almanya'da 4 kişinin Çin adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından Pekin Büyükelçisi Patricia Flor, Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Büyükelçi Flor, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 Alman vatandaşının casusluk suçlamasıyla gözaltına alınması sonrası Çin Dışişleri Bakanlığınca çağrıldığını duyurdu.

Flor, bu durumu ülkesinin tutumunu muhataplarına aktarmak için iyi bir fırsat olarak yorumlayarak, hangi ülkeden gelirse gelsin Almanya'da espiyonaj faaliyetlerine müsamaha göstermediklerini vurguladı.

Anayasal araçlarla demokrasilerini ve anayasal devletlerini koruduklarını belirten Flor, soruşturmanın sürdüğünü ve bağımsız mahkemenin suçlamalar hakkında karar vereceğini kaydetti.

Almanya'da 22-23 Nisan'da Çin gizli servisi için casusluk faaliyetinde bulunmakla suçlanan 4 Alman gözaltına alınmıştı.