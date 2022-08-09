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Almanya'da 4 yaşındaki kız çocuğuna maymun çiçeği virüsü bulaştı

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Almanya'da 4 yaşındaki kız çocuğuna maymun çiçeği virüsü bulaştı

Almanya'da 4 yaşındaki kız çocuğuna maymun çiçeği virüsü bulaştığı bildirildi.

Almanya'da 4 yaşındaki kız çocuğuna maymun çiçeği virüsü bulaştığı bildirildi.

Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, eyalet yönetimlerinin şimdiye kadar 2 bin 982 maymun çiçeği virüsü vakasını Enstitüye bildirildiği ve bu kişilerden 7'sinin kadın olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 2 gencin maymun çiçeği virüsüne yakalandığının bilindiği aktarılarak, 2 yetişkin ile aynı evde yaşayan bir çocuğa da virüsün bulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Alman basındaki haberlerde, söz konusu çocuğun Baden-Württemberg eyaletinin Pforzheim kentinde yaşadığı ve 4 yaşındaki bir kız çocuğu olduğu kaydedildi.

Çocuk virüsün semptomlarını göstermiyor

Baden-Württemberg Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da kızın yaşadığı evde maymun çiçeği virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından önlem olarak sağlık kontrolünden geçirildiği ve kız çocuğunda da maymun çiçeğinin tespit edildiği ancak semptomlar göstermediği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

Almanya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası, 19 Mayıs'ta tespit edilmişti.

AA / Erbil Başay - Güncel

Baden-Württemberg Almanya Güncel Haberler

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