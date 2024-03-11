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Alman turistlerle dağ kayağı yapan Türk rehberin cenazesi helikopterle alındı

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Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da Alman turistlerle dağ kayağı yaptığı sırada üzerine kar kütlesi düşmesi sonucu hayatını kaybeden Türk rehber İsmet İnan'ın cenazesi, helikopterle alındı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Amasya'ya gönderilecek.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da Alman turistlerle dağ kayağı yaptığı sırada üzerine kar kütlesi düşmesi sonucu ölen kadın Türk rehberin cenazesi, bulunduğu yerden helikopterle alındı.

Türk rehber İsmet İnan'ın (49) cenazesinin indirilmesi için Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında bu sabah çalışma başlatıldı.

İnan'ın cenazesi, Konya'dan gelen askeri helikopterle bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, sağlık ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince bulunduğu yerden alınarak, Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi bahçesine indirildi.

Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülen İnan'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Amasya'ya gönderileceği öğrenildi.

İnan, dün, dağ kayağı yapan 6 Alman dağcıya rehberlik ettiği sırada Aladağlar Emli Vadisi'nde üzerine kar kütlesinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmiş, cenazesi olumsuz hava şartları nedeniyle bulunduğu yerden alınamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Aladağlar Çamardı Amasya Niğde Kaza Turizm Güncel Haberler

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