Alman Der Spiegel dergisinin Hindistan'ı 'harap trene' benzeten karikatürüne tepki yağdı

Hindistan'da siyasiler ve halk, Alman haftalık haber dergisi Der Spiegel'de Hindistan'ı harap bir trene benzeten karikatüre tepki gösterdi.

Hindistan'da siyasiler ve halk, Alman haftalık haber dergisi Der Spiegel'de Hindistan'ı harap bir trene benzeten karikatüre tepki gösterdi.

BBC'de yayınlanan habere göre, tepkiler, vagonların içinde ve üstünde yolcularla dolup taşan harap haldeki Hint treninin, paralel bir hattaki gösterişli Çin trenini solladığı görülen karikatüre geldi.

Hindistan'ın, "dünyanın en kalabalık ülkesi olmak için" Çin'i geride bırakmaya çalışmasının karikatürize edilerek alay konusu yapılması pek çok Hintlinin tepkisine yol açtı.

Birçok kişi sosyal medyada, derginin ülkeleri hakkında "modası geçmiş" bir fikre saplanıp kaldığını ve ülkenin son yıllardaki ilerlemesini fark etmediğini savundu.

Devlet Bakanı Rajeev Chandrasekhar, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Hindistan'la alay etme girişiminize rağmen, Başbakan Narendra Modi yönetimi altında Hindistan'a karşı bahse girmek akıllıca değil. Hindistan ekonomisi birkaç yıl içerisinde Almanya'nınkinden daha büyük olacak." ifadesini kullandı.

Enformasyon ve Yayın Bakanlığının kıdemli danışmanı Kanchan Gupta da Twitter'dan yaptığı açıklamada, karikatürün "aşırı derecede ırkçı" olduğunu kaydetti.

Diğer bir Twitter kullanıcısı ise karikatürün, derginin "seçkin zihniyetini" sembolize ettiğini savundu.

Dergiden ise eleştirilere yanıt verilmedi.

New York Times özür dilemişti

Batı medyasının yayımladığı karikatürler daha önce de ülkede infiale neden olmuştu.

New York Times gazetesi, ülke ile alay ettiği yönündeki şikayetlerin ardından, 2014'te Hindistan'ın Mars Misyonu ile ilgili yayımladığı karikatür nedeniyle özür dilemişti.

Karikatürde yanında ineğiyle bir çiftçinin, iki kişinin oturup gazete okuduğu "Elit Uzay Kulübü" yazan bir odanın kapısını çaldığı görülüyordu.

Söz konusu karikatür, Hindistan'ın Mangalyaan robotik uzay roketini Mars çevresinde yörüngeye başarıyla yerleştirdikten sonra yayımlanmıştı.