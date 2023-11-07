Alkollü sürücünün çarptığı öğrencilerin davası başladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alkollü sürücünün çarptığı ve ölümlerine sebep olduğu iki öğrencinin davası bugün görülmeye başlandı. Sürücü, 'Domuza çarptığımı sandım' diyerek savunma yaptı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "Domuza çarptığımı sandım" deyip, iki öğrenciye çarparak ölümlerine sebep olan alkollü sürücünün davası bugün görülmeye başlandı.

Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde F.A. idaresindeki yabancı plakalı lüks otomobil, biri kadın iki gence çarparak sürükledi. İki genci yaklaşık 100 metre sürükleyen araç, hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler, İklim Göksu Dönmez (17) ve Emre Çakıl'ın (17) hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından iki arkadaşın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan araç ise 4125 Sokak üzerinde park halinde alınırken, 2,25 promil alkollü çıkan araç sürücüsü de ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına avukatlar, sanık F.A. ve aile yakınları katıldı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra mahkeme heyetine "Domuza çarptığımı sandım" diyerek savunma yapan F.A.'nın, karşı aile yakınları tutuklanmasını talep etti. Denizli Adliyesi önünde bekleyen İklim Göksu Dönmez ve Emre Çakıl'ın aile yakınları, yaşadıkları acıyı İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"Bırakıp kaçıyorlar ve biz çok sarsıldık"

Gece saatlerinde kazayı duyunca şok olduklarını anlatan Emre Çakıl'ın halası Durdu Ödük, "Çocuklarımızın okulunda çok başarılıydı. Üniversiteye gidecekti ve hayalleri vardı. Adalet bu zanlılara hak ettiği cezayı versin. Onu kıyma yapsalar içimizi soğutmaz. Bir evlat kolay yetişmiyor. Bize gece saat 04.00 sıralarında telefon geldi. Kardeşin çocuğu kaza yapmış, ölmüş diye dediler ve biz şok olduk. Biz kendimizi kaybettik ve kolay bir şey değil. İki gencin ezilmesi kolay değil. Bırakıp kaçıyorlar ve biz çok sarsıldık. Bizim içimiz soğumayacak. Bu karınca değil iki insan var ve karıncayı bile insan ezemiyor. Biz kötü çocuk yetiştirmedik" dedi.

Erken yaşta hayatlarını kaybettiklerini ve suçluların en ağır cezayı almasını talep eden Emre Çakıl'ın eniştesi Bayram Ödük, "Hakim sorduğunda 'Domuza vurdum' diye ifade vermiş. Domuza vurdum dediği çocuklar bu bıldırcınlardır. Hakim ve savcılardan adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ