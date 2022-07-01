ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KURBANI ANNEANNE VE TORUNUN AİLESİ BU BİR CİNAYET HEM DE ÇİFTE CİNAYET

BURSA'DA yolun karşısına geçmeye çalışırken alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Fikriye Yeğit (56) ile torunu Zeynep Mira Güler'in (6) ailesi DHA'ya konuştu. Zeynep Mira Güler'in annesi, Fikriye Yeğit'in kızı Gamze Güler Annem olay yerinde vefat etti. Kızım da yoğun bakımda 2 gün kaldıktan sonra vefat etti. Ben olayın sorumlusu kimse en ağır cezayı almasını istiyorum. Yavaş gitmiş olsaydı belki de bunlar olmayacaktı. Benim annem her şeyimdi. Yavrum daha 6 yaşındaydı. Nasıl geçecek bilmiyorum dedi.

Fikriye Yeğit (56) ile torunu Zeynep Mira Güler (6) 26 Haziran Pazar sabahı, 2 günlüğüne İstanbul'dan Bursa'ya tatile gitmişti. 6 yaşındaki Zeynep denize girmek isteyince, annanesiyle birlikte Mudanya'ya gitti. Zeynep Mira ve anneanne Fikriye Yeğit'e Bursa Asfaltı Caddesi'nde, yolun karşına geçmeye çalıştığı sırada, ehliyetsiz ve alkollü sürücü Burak Ulga hakimiyetindeki otomobille çarptı. Fikriye Yeğit olay yerinde ölürken, 2 gün yoğun bakımda kalan Zeynep Mira Güler ise 28 Haziran'da hayatını kaybetti. Anneanne torunun ölümünden sonra konuşan anne Gamze Güler, Ben olayın sorumlusu kimse en ağır cezayı almasını istiyorum. Yavaş gitmiş olsaydı belki de bunlar olmayacaktı dedi.

BENİM ANNEM HER ŞEYİMDİ, YAVRUM DAHA 6 YAŞINDAYDI

Zeynep Mira'nın annesi, Fikriye Yeğit'in kızı olan Gamze Güler Benim kardeşim doğum yapacaktı. Kızımı alarak, Bursa'ya onun yanına gitmek istediler. Biletlerini ben aldım. Pazar sabahı gitmişlerdi. Kazadan önce görüntülü aradılar konuştuk. Zeynepim çok denize gitmek istemiş, annem de onu denize götürmüş. 16.00 civarlarında karşıdan karşıya geçmek istemişler. O sırada kaza olmuş. Annem olay yerinde vefat etti. Kızım da yoğun bakımda 2 gün kaldıktan sonra vefat etti. Ben olayın sorumlusu kimse en ağır cezayı almasını istiyorum. Yavaş gitmiş olsaydı belki de bunlar olmayacaktı. Benim annem her şeyimdi, yavrum daha 6 yaşındaydı. Nasıl geçecek bilmiyorum dedi.

BU BİR CİNAYET HEM DE ÇİFTE CİNAYET

Baba Burak Güler 2 günlüğüne anneannesiyle Bursa'ya tatile gidiyorlar. Karne almıştı daha yeni. Daha önce de ehliyetini alkolden kaybetmiş. Biz bu kişinin gerekli cezayı almasını istiyoruz. Bizim ciğerimiz yandı. Bizim bu acımızı kimse dindiremez. Bu bir cinayet hem de çifte cinayet, kasten adam öldürme bu. Bana en çok dokunan da bizim acımız var, ifadesinde yazmış demiş ki 'Serbest bırakılmamı istiyorum 2 ay sonra düğünüm var'. 2 tane cana kıymışsın bu ifadeyi nasıl veriyorsun sen nasıl bir vicdansızsın Benim aklım almıyor. Karşı tarafın tek dediği şey biz maddi ve manevi onların yanındayız. Siz ne maddi ne manevi bunu karşılayamazsınız. Maddiyatla hele hiç çözemezsiniz diye konuştu.

KAZA GÜNÜ EHLİYETSİZMİŞ

Kazanın ardından gözaltına alınan ve 0.88 promil alkollü olduğu tespit edilen Burak Ulga ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ulga'nın, daha önce de alkollü olarak direksiyon başına geçtiği öğrenildi. Ulga'ya, 29 Aralık 2019'da 1.98 promil, 30 Ocak 2022'de ise 0.86 promil alkollü olarak araç kullandığı için ceza uygulandığı ortaya çıktı. 2 yıl süreyle ehliyetine el koyulan Ulga'nın, kazanın olduğu gün ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçtiği öğrenildi. 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak olan Ulga, trafikten de 5 yıl men edilecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel