Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Alkollü mekanda husumetlisini silahla ağır yaraladı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde içkili mekanda bir kişi, husumetlisi tarafından silahla ağır yaralandı. Olay, gece saat 23.30 sıralarında Belediye Caddesi'nde 3. katta bulunan içkili mekanda meydana geldi.

Samsun'un Bafra ilçesinde içkili mekanda bir kişi, husumetlisi tarafından silahla ağır yaralandı.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Belediye Caddesi'nde 3. katta bulunan içkili mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Z.Ö., daha önceden kendisini bıçakla yaralayan ve aralarında husumet bulunan Veli Bayılan'a silahla 3 el ateş etti. Başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Veli Bayılan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bayılan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan Z.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Samsun Bafra Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title