Ali Öztunç'tan Fuat Oktay'a: '15 Temmuz Sonrası TMSF'ye Devredilen Şirket ve Gayrimenkul Sayısı Kaç'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "15 Temmuz sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirket ve gayrimenkul sayısı kaçtır? Bu şirket ve gayrimenkuller hangileridir? Bu şirketlere TMSF tarafından atanan kayyumlara ödenen ücretler ne kadardır? TMSF'nin kayyum olarak atadığı şirket yöneticilerinden siyasi parti üyesi olan var mıdır" diye sordu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen şirket ve gayrimenkullerin mevcut durumunu TBMM gündemine taşıdı. Öztunç, Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Öztunç, Oktay'a şu soruları yöneltti:

"15 Temmuz sonrası TMSF'ye devredilen şirket ve gayrimenkul sayısı kaçtır? Bu şirket ve gayrimenkuller hangileridir? Bu şirketlere TMSF tarafından atanan kayyumlara ödenen ücretler ne kadardır?

Bir kayyumun birden fazla şirketin yönetiminde olduğu şirket sayısı kaçtır? Bir kayyum en fazla kaç şirketin yönetiminde bulunmaktadır? Birden fazla şirkette kayyum olarak atanan kişiler kimlerdir? Birden fazla şirket yönetiminde olan kayyumların yönetiminde bulundukları şirketlerin her birinden aldıkları aylık toplam ücret nedir? Bir kayyum en fazla ne kadar ücret almaktadır?

15 Temmuz sonrası TMSF'ye devredilen şirket ve gayrimenkullerden kaçı satılmıştır? Satılan şirket ve gayrimenkul satışından elde edilen gelir ne kadardır? Bu şirket ve gayrimenkulleri alanlar kimlerdir?

TMSF'nin kayyum olarak atadığı şirket yöneticilerinden adli veya idari soruşturma geçiren yönetici var mıdır? Var ise kimlerdir? Herhangi bir suçlama nedeniyle görevden alınan kayyum var mıdır? Var ise kimlerdir?

TMSF'nin kayyum olarak atadığı şirket yöneticilerinden siyasi parti üyesi olan var mıdır? Var ise bu kişiler kimlerdir ve siyasi partilere göre dağılımı nasıldır?"

ANKA / Güncel