CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan adli yıl mesajı Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü ilkesini benimsetmek ve yaşatmanın temel amaç olması gerektiğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü ilkesini benimsetmek ve yaşatmanın temel amaç olması gerektiğini belirtti.

Başarır, yeni adli yılın başlangıcı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, çağdaş demokrasinin olmazsa olmazının hukuk devleti ilkesi olduğunu, devlet anlayışının her ne pahasına olursa olsun hukuka bağlı kalmasının toplumsal düzenin sağlanması bakımından önem arz ettiğini vurguladı.

Hukukun üstünlüğünün, ülkeyi yöneten siyasi iktidarın keyfi tutumlarını engellemekle birlikte saydam yönetim anlayışını sağlayacağını anlatan Başarır, "Cumhuriyetimizin en önemli ve temel kurumlarından olan bağımsız yargıya yapılan her türlü müdahale, toplum düzeninin ortadan kalkmasına sebebiyet verir. Hukukun üstünlüğü ilkesi, insanların yaşamında son derece önemliyken ne yazık ki siyasi iktidarın yargı bağımsızlığını etkileyecek tutumlar içinde yer alması, toplumda telafisi mümkün olmayan derin yaralar açmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Başarır, hukukun kişiye özel işlemesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Anayasa'nın ilgili maddelerinin ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarının yok sayılarak Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutuklu olduğu bir ülkede hukuktan bahsedilemez. Ergenekon gibi Türk hukuk tarihine kara leke olarak geçen, FETÖ ile beraber bu ülkenin kahraman askerlerine, milletvekillerine, aydınlarına kumpas kuran bir hakim 10 yıl ceza alıp dışarıda elini kolunu sallayarak gezerken gazeteci Barış Pehlivan'ın cezaevine girdiği bir ülkede hukuktan bahsedilemez. Amacı sadece gerçekleri kamuoyuna aktarmak ve kamuyu bilgilendirmek olan gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklu olduğu bir ülkede hukuktan bahsedilemez."

Türkiye'de adalet ve hukuktan bahsetmek için adil yargılanma, ifade ve düşünce hürriyeti ile hukuk devleti gibi evrensel hukuk ilkelerini tekrar tesis etmek gerektiğini bildiren Başarır, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği cumhuriyetimizi yaşatmak en temel görevimizdir. Bu nedenle, üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü ilkesini benimsetmek ve yaşatmak temel amacımız olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ali Mahir Başarır, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkesi için mücadele eden tüm yargıç, savcı ve avukat meslektaşlarına yeni adli yılda başarılar diledi.