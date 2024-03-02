Ali Babacan Tekirdağ ve Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ ve Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

Babacan, Kırklareli kent merkezi ve Lüleburgaz ilçesinde seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.

Lüleburgaz'da esnaf ziyaretinde bulunan, vatandaşlarla sohbet eden Babacan, daha sonra Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geçti.

Otobüsten vatandaşları selamlayan Babacan, Heykel Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Babacan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorlu'nun Tekirdağ'ın en önemli ilçelerinden olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın büyük bir sanayi ve tarım şehri olduğunu vurgulayan Babacan, "Türkiye'nin çözümsüz hiçbir sorunu yoktur diyoruz. Parti olarak seçimlerden çok önce, 'seçim geliyor' diye apar topar değil, seçimlerden tam iki sene önce Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı'mızı hazırladık. Burada belediyecilik nedir? Yerel yönetimler nedir? Böyle ince ince, tablolar halinde hepsini planladık, hepsinin takvimi hazır, neler yapılacağı belli. Dolayısıyla belediyecilikten ne anladığımızı yazılı ve detaylı bir şekilde ortaya koyan bir siyasi partiyiz." diye konuştu.

Daha sonra Ergene, Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde otobüsten vatandaşları selamlayarak şehir turu yapan Babacan, partisinin Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışını yaptı.