Babacan ve Arıkan Kocaeli'de: 'Türkiye iki yanlıştan birini seçmek zorunda değil'

(KOCAELİ)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Kocaeli'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Babacan, "İktidar da ana muhalefet de artık bu millete umut olamıyor. Türkiye iki yanlıştan birisini seçmek zorunda değil. Ülkemizi bu iki kutuplu siyasete mahküm ederek yüzüstü bırakamayız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Koceli'ndeydi.

Programda konuşan Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu güzel salonda, güzel Kocaeli'mizde bir aradayız. Neden? Çünkü evine ekmek götüremeyen asgari ücretli babanın, torununa mahcup olan emeklinin, hak ettiği yaşam sunulmayan engellimizin, tarlasını süremeyen çiftçinin yanındayız."

Evladını bağımlılıktan kurtarmaya çalışan annelerin, emeği yok sayılan ev hanımlarının yanındayız. Yurt bulamayan, bursu yetmeyen, hakkı olduğu halde mülakatlarda elenen, yuva kurmak isteyen ama buna imkan bulamayan gençlerimizin yanındayız.

Biz bugün burada, takipsizlik ve beraat aldığı halde görevine iade edilmeyen KHK'lıların; yıllarca çalışıp emeği yok sayılan staj ve çıraklık mağdurlarının; emekli olmak için önlerine engeller çıkarılan ve EYT'ye takılan vatandaşlarımızın yanındayız.

Çok uluslu şirketler tarafından madenlerde, fabrikalarda, tarlalarda ömürlük emeği sömürülen vatandaşlarımızın yanındayız.

Biz bugün burada, soykırımcı İsrail'in katlettiği Gazzeli çocukların yanındayız. Her şeyden habersiz gittikleri ilkokulda katil Amerika'nın patlattığı bombalarla hayatını kaybeden çocukların yanındayız."

Arıkan hazineden milyonlarca liralık seçim yardımı almadıklarının altını çizerek, "Bizim hazineden aldığımız milyonlarca liralık seçim yardımı yok. Partilerimize tahsis edilmiş devlet uçakları, kamu araçları, devlet imkanları yok. Peki bizim neyimiz var? İşte bugün Kocaeli'nde bu salonu doldurmuş, inanmış, adanmış binlerce fedakar yüreğimiz var elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

ARIKAN: ANKARA'DA ASGARİ ÜCRET KONUŞULMUYOR

Siyasal iktidarın ekonomi yönetimine eleştirilerde bulunan Arıkan, şunları kaydetti:

"Ankara'nın gündemiyle Anadolu'nun gündemi aynı değil arkadaşlar. Ankara'dan ülkeyi yönetmeye çalışanların, Anadolu'da ayakta kalmaya çalışan insanların dertleriyle dertlenmediklerini görüyoruz. Ankara'da her şey tartışılıyor ama emekli maaşı Ankara'da tartışılmıyor. Her şey konuşuluyor ama Ankara'da asgari ücret konuşulmuyor. Her şeyi görüyorlar ama çarşı ve pazardaki yangını görmüyorlar. Her şeyi biliyorlar ama uyuşturucu kullanımındaki rakamları, bağımlılık sayılarını görmezden geliyorlar."

Bugün Türkiye'de açlık sınırı 35 bin lira olmuş. Bu ne demek biliyor musunuz? Dört kişilik bir ailenin karnını doyurabilmesi için gereken rakam 35 bin lira demek. Yoksulluk sınırı 115 bin lira olmuş. Ne demek? Bir ailenin asgari yaşam ve geçim standardı için ihtiyaç duyduğu rakam demek. Düşünebiliyor musunuz? Buraya dikkat buyurun. Bir ailenin yoksul olabilmesi için evine dört buçuk asgari ücret girmesi gerekiyor. Yoksul olabilmesi için. Baba çalışacak, anne çalışacak, oğul çalışacak, kız çalışacak ki aile ancak yoksul olabilsin. Tabii onlar da iş bulabilirlerse.

Efendim, 'Biz yüzde 2,5 büyüdük. Kişi başına neredeyse 50 bin dolarlık bir alım gücü var. Dünyada böyle bir ülke bulmak kolay değil' diyorlar. Doğru söylüyorlar. Emeklinin 20 bin lira, asgari ücretlinin 28 bin lira aldığı bir ülkede, iktidarın 50 bin dolarlık alım gücüne inanan dünyada gerçekten başka böyle bir ülke yoktur."

ARIKAN: İKTİDAR ARTIK TÜRKİYE'Yİ TAŞIYAMIYOR

Arıkan, iktidarın Türkiye'yi taşıyamadığını öne sürerek, "Değerli kardeşlerim, bu iktidar artık Türkiye'yi taşıyamıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bir zamanlar 'metal yorgunluğu' demişti. Bu sözün üzerinden neredeyse on yıl geçti. Şimdi o metal daha da yoruldu. Şimdi o metal daha da çürüdü, Türkiye'yi taşıyamaz hale geldi. Oysa dünyanın büyük kırılmalar yaşadığı, yeni yüzyılın planlarının yapıldığı bir dönemde Türkiye'nin, bu yorgun iktidarın gölgesinde ayağa kalkabilmesi mümkün olmaz" diye konuştu.

BABACAN: MİLLETİMİZ DERTLİ

Arıkan'dan sonra konuşan Babacan da vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısına değinerek, "Milletimiz dertli. Milletimiz yorgun. Milletimiz, geçim sıkıntısının ağırlığı altında eziliyor. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında aynı ses yükseliyor: 'Nasıl geçineceğiz? Nasıl ayakta kalacağız? Çocuklarımızın yarınlarını nasıl kuracağız?'" dedi.

BABACAN: ARTIK YENİ SÖZ SÖYLEME ZAMANIDIR

Siyasal iktidarın tarihsel görevini tamamladığını savunan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

Çok değerli bir ülkeyiz. Yaşananlardan ders alan bir ülkeyiz. Çok acı tecrübeler yaşadık, acı olaylarla yüz yüze geldik. Zamanında sadece başörtülü oldukları için üniversitelere ve devlet dairelerine alınmayan genç kızlarımızı unutmadık. 28 Şubat'ta Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yargılananları, adliyelerden çıkmayanları unutmadık. Her birini hafızamıza kazıdık. Şu andaki iktidar bu konularda elbette önemli adımlar atmıştır. Ancak iktidarın bu tarihsel görevi tamamlanmıştır. Artık yeni bir söz söyleme zamanıdır.

Savunma sanayimizle, duble yollarımızla gurur duyuyoruz. Biz bu ülkenin her bir mühendisiyle, yatırımcısıyla, bilim insanıyla, esnafıyla, memuruyla gurur duyuyoruz. Ama Türkiye artık bu iktidarın dar kalıplarına sığmıyor.

Ülkemizin geldiği nokta ortada. Sokaklar çetelerle, mafyalarla dolu. Gençlerimiz sanal kumar bataklığında, uyuşturucu bataklığında. Ülkede rüşvet ve yolsuzluk almış başını gitmiş. Ekonomide yüksek enflasyon ve yüksek faiz kalıcı hale gelmiş. Gençlerde umutsuzluk, emeklilerde geçim sıkıntısı, üniversitelerde baskı, medyada sansür, kurumlarda liyakatsizlik yeniden çoğalmış durumda. İktidarın bizi getirdiği yer maalesef burası. Daha fazla yolsuzluk, daha fazla yoksulluk."

BABACAN: TÜRKİYE İKİ YANLIŞTAN BİRİSİNİ SEÇMEK ZORUNDA DEĞİL

Babacan, siyasal iktidarın ve ana muhalefet partisinin vatandaşlar için umut olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İktidar da ana muhalefet de artık bu millete umut olamıyor. Türkiye iki yanlıştan birisini seçmek zorunda değil. Ülkemizi bu iki kutuplu siyasete mahküm ederek yüzüstü bırakamayız. Bu ülke çok daha iyisini hak ediyor. Türkiye'nin yeni bir soluğa ihtiyacı var. İşte tam da bu sebeple yeni bir alternatif inşası için şu anda hep beraber çalışıyoruz. Daha özgür bir Türkiye için, daha zengin bir Türkiye için, daha adil bir Türkiye için, daha güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA