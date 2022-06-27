Alevlerin arasından komşuları kurtardı AYDIN'ın Çine ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında mahsur kalan Adil Çevik (85) komşuları tarafından kurtarılırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. AYDIN'ın Çine ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında mahsur kalan Adil Çevik (85) komşuları tarafından kurtarılırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Eski Çine Mahallesi'nde Adil Çevik'e ait tek katlı müstakil evde bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yalnız yaşayan Adil Çevik içerde mahsur kaldı. Çevik, komşuları tarafından dışarı çıkartılarak kurtarılırken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. İtfaiye ekipleri 1 saatlik çaba sonucunda alevleri söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel İtfaiye Çine Güncel Haberler

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