Albüm: Bangladeş'te Jamuna Nehri Üzerinde Geleneksel Tekne Yarışı Düzenlendi
TANGAİL, 22 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş'in orta kesimlerinde yer alan Tangail bölgesindeki Jamuna Nehri üzerinde geleneksel bir tekne yarışı düzenlendi.
TANGAİL, 22 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş'in orta kesimlerinde yer alan Tangail bölgesindeki Jamuna Nehri üzerinde geleneksel bir tekne yarışı düzenlendi.
Etkinlik, rengarenk tekneleri ve katılımcıların heyecanını gözler önüne seren havadan çekilmiş çarpıcı fotoğraflarla kayıt altına alındı.
Kaynak: Xinhua / Güncel