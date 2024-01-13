Alanya'da Şehitlere Saygı, Filistin'e Destek Etkinliği Gerçekleştirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, "Şehitlerimize saygı, Filistin'e destek" etkinliği gerçekleştirildi.

Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Atatürk Anıtı önünde toplananlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, pankartlarla mehter takımı eşliğinde İskele Meydanı'na yürüdü.

Meydanda sembolik olarak Mescid-i Aksa'nın maketi de yer aldı.

ALDAP Başkanı Murat Ersin Kaplan, etkinlikte yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Terörü lanetleyen Kaplan, Gazze'de yaşananlar nedeniyle de İsrail'i kınadıklarını belirtti.

Türkiye'ye kasteden, emperyalistlerin maşası olan hainlerin kirli emellerine asla ulaşamayacaklarını dile getiren Kaplan, "Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kere daha haykırıyoruz. Terör örgütlerini destekleyerek üzerimize salanlarla Gazze'de soykırım yapanlar aynı. Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için bugün buradayız." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir an önce durması gerektiğini ifade eden Kaplan, İslam ülkelerinin bir araya gelerek tepkisini ortaya koyması gerektiğini vurguladı.

Kaplan, İsrail'in uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

Etkinliğin devamında Kur'an-ı Kerim ve şiirler okundu, müzisyen Ömer Karaoğlu konser verdi.