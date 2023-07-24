Alanya'da piramit satış sistemiyle dolandırıcılık operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir şirketin piramit satış sistemiyle farklı illerden birçok vatandaşı dolandırdığı ortaya çıktı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda çok sayıda elektronik cihaz ve senet ele geçirildi. Bir şüpheli tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.