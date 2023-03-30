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Alanya'da inşaatın çatısından düşen genç hayatını kaybetti

Alanya'da inşaatın çatısından düşen genç hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi öldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi öldü.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Tunahan Çoban (26), dengesini kaybederek çatı katından zemine düştü.

Çoban'ın düştüğünü fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibi, inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürülen cenaze daha sonra Camidere Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mahmutlar Antalya Alanya Güncel Haberler

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