Alanya'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evin çatısında çalışma yapan işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştıkları evin çatısından düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı.
Emişbeleni Mahallesi'nde bir evin çatısında onarım çalışması yapan H.T. (54) ve F.K. (27) dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ve sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı işçileri hastaneye götürdü.
Yaralılardan H.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.