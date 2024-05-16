Alanya'da açıkta bırakılan ateş düşürücü şuruptan içen 3 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, evinde açıkta bırakılan ateş düşürücü şurubu içtikten sonra rahatsızlandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde açıkta bırakılan ateş düşürücü şuruptan içen 3 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Konaklı Mahallesi'nde 3 yaşındaki P.A.Ö. evinde açıkta bırakılan ateş düşürücü şurubu içti.
Bir süre sonra rahatsızlanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.