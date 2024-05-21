Akyazı'da annesini engellemeye çalışırken yaralanan kadın hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştığı iddia edilen oğlunu engellemek isterken yaralanan anne tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, 18 Nisan'da, Erdoğdu Mahallesi'nde ailevi sorunlar yaşadığı öğrenilen Ö.Y'nin, (42) üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştığı esnada, bunu engellemek isterken alevlerin üzerine sıçradığı annesi M.Y, (64), Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastaneden alınarak Akyazı'ya getirilen kadının cenazesi, öğle vakti Muhacirler Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Olay esnasında elinden yaralanan ve kaçan Ö.Y ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.