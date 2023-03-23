AKUT GÖNÜLLÜLERİNDEN ZİGANA DAĞI'NDA ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ

TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinden Doğu Karadeniz'e gelen AKUT gönüllüleri, tırmanış yaptıkları Zigana Dağı'nda, 'Kış Dağ Arama Kurtarma Temel Eğitimi', gerçekleştirdi.

AKUT Kış Dağ Kurtarma Branş Sorumlusu ve Trabzon Operasyon Bölüm Sorumlusu Köksal Sonbay, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerini tamamladıktan sonra eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, 'AKUT Trabzon ekibinin ev sahipliğinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden; Ankara, Afyon, Alanya, Bodrum, Kaş-Kalkan, İstanbul ve Mersin ekiplerimizden gelen 37 AKUT gönüllü kursiyerimiz ile Kış Dağ Arama Kurtarma Temel Eğitimini Zigana Dağı'nın 2 bin 85 metre yüksekliğinde gerçekleştirdik' dedi.

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK HAZIRLIK

Eğitimin üç gün sürdüğünü belirten Sonbay, 'İlk gün teorik eğitimin ardından sahada pratik eğitimlerimize geçtik. Pratik eğitimler kapsamında planlama, çadır kurma ve çevre düzeni, donanım, beslenme ve sıvı alımı, yürüyüş teknikleri, malzeme kullanımı, kazma ile düşüş teknikleri, kar mağarası yapımı, gece yürüyüşü gerçekleştirildi. Son bölümde ise 2 bin 551 metre yüksekliğindeki Ali Kepenek Zirve Tırmanışı yapıldı. Birçok branşta olduğu gibi dağlarda yaşanacak kazalara karşı operasyonel kabiliyetimizi artırmak, fiziksel ve psikolojik hazırlık, teknik olarak aynı dili konuşmak adına gönüllü eğitimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Amacımız her alanda olduğu gibi yaşanılabilecek dağ kazalarında da her an hazır olmaktır' diye konuştu.

AMAÇ HER AN HAZIR OLMAK?

AKUT Trabzon Ekip Lideri Köksal Ofluoğlu da AKUT olarak 6 Şubat sabaha karşı Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ilk depremin ardından 45'inci dakikada Acil Durum Yönetimini İstanbul'da kurduklarını ve ekiplerin hızlı bir şekilde sahaya sevk edildiğini vurgulayarak, 'Tüm süreç boyunca Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay, Osmaniye ve Adana'da 30 ekibimiz, 804'ü sahada, 300'den fazlası masa başında olmak üzere 1000'den fazla gönüllümüz, 59 aracımız ve 4 köpeğimiz ile katıldığımız operasyonlarda 227 canlı kazazede, 12 hayvan ve hayatını kaybeden 249 kişiyi enkazlardan tahliye ettik. Ayrıca AKUT olarak uluslararası tecrübemiz kapsamında dünyanın her yerinden gelen yabancı arama kurtarma ekipleriyle de başarılı bir iş birliği çalışması içinde faaliyetlerimizi sürdürdük. Deprem operasyonlarının ardından diğer eğitim faaliyetlerimize de ara vermeden başladık. Zigana Dağında da çok verimli bir eğitim faaliyeti gerçekleştirdik. AKUT olarak her afet bölgesinde her türlü arama ' kurtarma kapasitesine sahip bir kurum olarak her alanda hazır olmak için eğitimlerimizi sürdürüyoruz? şeklinde konuştu.