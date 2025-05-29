AKTOB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alkaya: Bayramla iç piyasada iyi bir ivme yakalıyoruz / Ek bilgi

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Alkaya, Antalya'da yaz turizmi, futbol, golf, sağlık ve kongre turizminin son durumunu değerlendirdi. Alkaya, "Bayramla beraber iç piyasa büyük bir canlılık içerisinde iç piyasa, ivme yakalıyoruz. Kanaatimiz o ivmeyle de sezonun tamamı iyi bir seyir takip edecek diye düşünüyoruz. Tabii en önemli şey bizim sektörün para kazandığı, ülkenin para kazandığı Temmuz Ağustos aylarının sorunsuz geçmesi için dua ediyoruz." dedi.

Turizm sektörünün temsilcileri, İstanbul'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Yapay zekanın turizm sektörüne entegrasyonu, sektöre olası etkileriyle birlikte gündeme gelirken, Antalya ve özellikle Belek bölgesinde yaz turizmi, futbol, golf, sağlık ve kongre turizminin güncel durumu da ele alındı. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Cornelia Diamond Golf Resort SPA Genel Müdürü ve AKTOB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Alkaya, Belek'in turizm potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin iki ana pazarının Rusya ve Almanya olduğundan bahseden Alkaya, 2026'da Dünya Uzay Kongresi'nin Antalya'da düzenleneceğini belirterek, "Buraya da 5-10 bin arasında insan dünyadan akacak. Bu organizasyonu Türkiye aldı. Onun için gerçekten gururluyuz" dedi.

'BİZİM 2 ANA PAZARIMIZ VAR BİRİ ALMANYA DİĞERİ RUSYA'

Zafer Alkaya, "Rusya'daki gelişmeler geçen senelerdeki gibi değil maalesef. Biraz durgun gidiyor Rusya. Malum bizim 2 tane ana pazarımız var. Birisi Almanya, diğeri de Rusya. Hep böyle oldu. Öyle de olmaya devam ediyor. İlk 2 sırada Rusya ile Almanya var. Almanya'da gelişmeler iyi. Avrupa ayağında bir sıkıntı görünmüyor. Ancak Rusya'da biraz durgunluk var. Sebeplerine gelince, rublenin durumu en önemli sebeplerden bir tanesi. Ekonomik nedenleri kastediyoruz tabii. Orada son zamanlarda meydana gelen drone saldırıları, savaş psikolojisi nedeniyle biraz temkinli Rus halkı. Bir de bize bir rakip değil ama, rakip diye söyleniyor ama Mısır gerçeği var. Mısır, fiyat cazibesi yaratan bir ülke. Biz asla Mısır'ı bir rakip olarak görmüyoruz. Biz her zaman İspanya ile yarışmak istiyoruz. Portekiz ile, Yunanistan ile yarışmak istiyoruz. Bizim rakiplerimiz onlar. Mısır başka bir kulvarda fiyat cazibesi yaratarak son zamanlarda yaptığı önemli yatırımlarla turist almaya başladı. Ruslar da fiyatlar daha uygun olduğu için Mısır'a ilgi göstermeye başladılar. Tabii fiyat cazibesinin en önemli nedeni Mısır'da maliyetlerin bizim kadar yüksek olmaması. Bizde personel maliyetleri bin 800 Euro ile giydirilmiş maliyetten bahsediyorum. 2 bin Euro arasında değişiyor. Mısır'da bu rakam 350 ile 500 Dolar arasında, personel maliyeti anlamında" şeklinde konuştu.

'GOLF TURİZMİNDE REKOR RAKAMLARA ULAŞTIK DİYEBİLİRİM'

Antalya'ya gelen ülkelerin verilerine de değinen Alkaya, "Rusya 2020 senesinde, 1 milyon 500 bin kadar Rus turist gelmiş Antalya'ya. Bu pazar payı yüzde 47. Yani gelen turistin yüzde 47'sini Ruslar oluşturmuş. 2021'de, 3 milyon 580 bine ulaşmış. Yani pandeminin ardından tekrar sıçrama yapmış Ruslar; yüzde 41 olmuş pazar payı. Daha sonra 2022'de, 3 milyonu aşmış Rus turist sayısı, pazar payı yüzde 24 olmuş. 2023'te 3 milyon 461 bin olmuş Rus sayısı, 23,5 olmuş pazar payı. Yüzde 23,5'a ulaşmış. 2024'te 3 milyon 910 bin, 4 milyona yaklaşmış. 24,5 olmuş pazar payı. Almanya'dan 2020 yılında, 346 bin turist gelmiş Antalya'ya. Pandemi nedeniyle sayı önemli ölçüde düşmüş Almanya'da. 2021' de toparlanmış biraz 1 milyon 270 bin kişiye çıkmış; pazar payı yüzde 15. 2022'de tekrar yükselişe geçmiş; 2 milyon 850 bin olmuş. Yüzde 22 pazar payı var. 2023'te, 3 milyon 365 bin olmuş; yüzde 23 pazar payı olmuş Almanya'nın. 2024'te de 3,5 milyon Alman gelmiş; yüzde 22 pazar payı var. İngiltere yükselen pazar gerçekten. Özellikle kış aylarında çok önemli sayıda golf turisti Antalya'ya gelmeye başladı. Rekor rakamlara ulaştık diyebilirim golf turizminde. İngiltere başta olmak üzere. İngilizler, 2020'de 211 bin kişi gelmişler. Yine tabii pandemi dönemi. Akabinde, 83 bine çıkmışlar 2021'de; yüzde 1 pazar payı. 2022'de 1 milyon 147 bin olmuş.; pazar payı yüzde 9. 2023'te 1 milyon 318 olmuş. Gerçekten kademeli olarak yükselişi var; yüzde 9 pay. 2024'te de 1 milyon 600 bine yaklaşmış; yüzde 10 pay almış İngilizler.Dördüncü sırada çok enteresan Polonya var. Yükselen değer diyoruz Polonya'ya. Son geldiğimiz rakam 1 milyon 270 bin Polonyalı 2024 senesinde ülkemize gelmiş; pazar payı yüzde 8. Daha sonra Hollanda geliyor. Almanya'dan sonra tek Avrupa ülkesi sıralamada yer alan Hollanda. 2024'te 490 bin, 500 bine yakın bir Hollandalı ağırlamışız; yüzde 3 pazar payı. Kazakistan geliyor. Kazaklar son yıllarda onlar da büyük bir ivme gösterdiler; Türkiye'yi de seviyorlar. Son sene 2024'te, 450 bin Kazak Antalya'yı ziyaret etmiş, yüzde 3 pazar payı. Daha sonra yine sürpriz bir pazar Romanya. Romanya pazarı da gerçekten özellikle lüks ürünlere ilgileri çok fazla. Romenlerin. Villa turizminde önemli bir pay sahibi Romenler. Onlar da 2024'te, 431 bin Romen Antalya'yı ziyaret etmiş; pazar payı yüzde 3. Ukraynalılar geliyor. Ukraynalılar gerçekten her şeye rağmen 350 bin Ukraynalı gelmiş 2024'te Antalya'ya. Bunda da pazar payı 2. Dokuzuncu pazarımız Çek Cumhuriyeti. 2024'te 300 bin turiste ulaşmışlar Antalya'da.Onuncu ise bir Baltık ülkesi Litvanya. 227 bin Litvanyalı gelmiş geçen sene. Yüzde 1,5 pazar payı var." dedi.

'DÜNYA UZAY KONGRESİ 2026 YILINDA ANTALYA'DA'

2026'da Dünya Uzay Kongresi'nin Antalya'da yapılacağını söyleyen Alkaya, "2026'da çok önemli dünyaca ünlü bir organizasyon geliyor. Dünya Uzay Kongresi. Bu bütün bulunduğu yere önemli bir prestij kazandıran, her yerde yapmadıkları, çok ince eleyip sık dokudukları ve karar vermekte çok zorlandıkları bir organizasyon. Buraya da 5-10 bin arasında insan dünyadan akacak. Bu organizasyonu Türkiye aldı ve Nest aldı. Onun için gerçekten gururluyuz. 2026 senesinde bu büyük organizasyonu ülkemizde Nest Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştireceğiz" dedi.

Yapay zekanın turizme etkisi hakkında da konuşan Alkaya, "İnsan tebessümüyle, insan gülücüğüyle, insan bakışıyla, insan sıcaklığıyla biz çalışıyoruz. Yapay zeka bunu yapabilir mi, bu sıcaklığı sağlayabilir mi? tartışmak lazım, düşünmek lazım yani. Ama mutlaka birtakım avantajlar yetinebilir. Kaçınılmaz zaten gelişmeler o noktaya doğru gidiyor ama biz sektör olarak daha dikkatli, daha temkinli olmak zorundayız tabii. Nerelerde nasıl kullanılabilir yapay zeka, sektöre adapte edilebilir, bunları iyi tespit etmek lazım. Bunların üzerinde iyi çalışmak lazım. Dediğim gibi; biz insan sıcaklığıyla yürüyen bir sektörüz. İnsana hizmet ediyoruz. İnsanla insana hizmet ediyoruz." dedi.