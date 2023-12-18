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Akşehir'de Yasa Dışı Silah Parçaları Ticareti Yapan Kişi Tutuklandı

18 Aralık 2023 10:00 Güncelleme: 10:02 Abone Ol

Konya'nın Akşehir ilçesinde yasa dışı yollardan üretilen silah parçalarının ticaretini yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı. İstanbul plakalı araçta yapılan aramada çok sayıda silah parçası ele geçirildi.