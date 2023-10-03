Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan şahıslarla ilgili yaptığı çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde polis ekipleri, Bolu plakalı bir aracı durdurdu. Araçta bulunan S.A., M.G. ve T.A., gözaltına alındı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, bir miktar LSD uyuşturucu madde ele geçirdi. Çalışmalarını derinleştiren narkotik ekibi S.A., M.G. ve T.A. isimli şüphelilere uyuşturucu maddeyi G.E. isimli şüphelinin sattığını tespit etti. Narkotik ekibi Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı arama kararı ile adresini tespit ettiği G.E.'nin evine baskın düzenledi. Şüpheli G.E., evde yakalanırken, yapılan aramada bir miktar LSD uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile birlikte bir av tüfeği ve 22 adet av fişeği ele geçirildi. El koyulan eşyalarla birlikte gözaltına alınan G.E. narkotik suçlarla mücadele büroya götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan S.A., M.G. ve T.A. isimli üç şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen şüpheli G.E. hakkında ise "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından işlem yapıldı. Savcılık sorgusunun ardından G.E., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne gönderildi. - KONYA