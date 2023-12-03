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Akşehir'de Tır ve Traktör Çarpışması: 1 Kişi Yaralandı

3 Aralık 2023 12:41 Son Güncelleme: 12:42 Abone Ol

Akşehir'de meydana gelen trafik kazasında tır ile traktör çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada traktör sürücüsü hastaneye kaldırılırken, tır sürücüsü ise gözaltına alındı.