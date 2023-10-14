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Aksaray'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, diğer sürücü ise gözaltına alındı.