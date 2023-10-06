Aksaray'da Gasp ve Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Aksaray'da gasp ve evden hırsızlık olayını gerçekleştiren ve güvenlik kameralarına yakalanan şüpheli polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz ay Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi ve merkezde yaşanan gasp ile evden hırsızlık olaylarının ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı inceleme yapan ekipler, güvenlik kameralarından yola çıkarak her iki olayı da gerçekleştiren M.K. isimli şüphelinin kimliğini ve ikametini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri ikamete yönelik yaptığı operasyonda şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY