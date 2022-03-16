Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine katlı otopark yapılacak

Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle, yerleşkeye yapılacak katlı otopark inşaatının temeli törenle atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, törene CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, akademisyenler, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Böcek, 20 yıllık Konyaaltı belediye başkanlığı döneminde Konyaaltı sınırlarında olmasından dolayı Akdeniz Üniversitesi ile pek çok işbirliği protokolüne imza attıklarını belirtti.

Üniversiteyle ortak çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Böcek, "Halkın talebi ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesinde bulundu.

Rektör Özkan da hayata geçirilecek katlı otoparkın önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini kaydetti.

Her yıl hasta sayısında yüzde 10'a yakın oranlarda artış yaşandığına dikkati çeken Özkan, "Katlı otoparkımız bu anlamda çok önemli bir yatırım olacak. Hem gelir getirici, hem hasta memnuniyetini artırıcı bir çalışma olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katlı otoparkın temeli atıldı.