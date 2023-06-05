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Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

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Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında saat 19.00'a kadar yerel kuvvetli sağanak görülecek.

Sel, su baskını, dolu, yıldırım, kısa süreli fırtına, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel

Akdeniz Antalya Adana Güncel Haberler

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