Akdamar Adası'nda çok dilli konser

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Akdamar Adası'nda Antakya Medeniyetler Korosu konseri düzenlendi.

Gevaş ilçesinde yer alan tarihi Akdamar Adası'nda verilen konsere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Emniyet Müdür Atanur Aydın, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Akdamar Adası'nda düzenlenen konserde Antakya Medeniyetler Korosu tarafından Türkçe, Kürtçe, Arapça, Ermenice, Farsça ve İngilizce dillerinde ezgiler seslendirildi. Özellikle kardeşliğin vurgulandığı konser sonrası bir açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, konuşmasına Hazreti Mevlana'nın sözüyle başlayarak, "Aynı dili konuşanlar değil aslında aynı duyguları paylaşan insanlar birbiriyle anlaşır. Bu akşam burada bilmediğimiz dillerde türküler, şarkılar söylendi. Ama eminim ki buradaki bütün insanlar; kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle hep aynı duyguları hissettiler. Hep aynı şeyleri düşündüler. Bu, aslında bizim büyük ve kadim bir millet oluşumuzun ifadesidir" dedi.

Müziğin sanat dallar içerisinde insanı en çok etkileyen sanat dalı olduğuna dikkat çeken Vali Balcı, "Müzik, insanı en çok etkileyen, insan ruhuna en çok nüfuz eden, onu iyileştiren, güzelleştiren ve insanları birbirine bağlayan, milletin milleti olmasına katkı sağlayan en önemli sanat dallarından biridir. Müzik aslında Allah'a yapılan bir duadır" ifadelerini kullandı. Konuşmasında Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu belirten Balcı, "Türkiye; dünyanın en güzel, insanlarının yaşadığı, yardımlaşmanın, dayanışmanın çok yüksek olduğu, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, doğrusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle çok nitelikli, kıymetli insanların yaşadığı bir ülkedir. Türkiye çok güzel bir ülkedir. Ben tekrar bu geceyi bizlere yaşattığı için bu güzel duygular bize bizimle paylaştığı için konumuzun kıymetli şefine tekrar çok teşekkür ediyorum. Emek verdikçe daha çok seveceğiz. Sevdikçe de daha çok emek vereceğiz" diye konuştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu da, Van'ın tarihiyle, güzellikleriyle kendini dünyaya anlatmaya hak ettiği bir kent olduğuna vurgu yaparak, "Van, tarihi geçmişi kadim olan, yıllarca farklı insanların yaşamış olduğu Anadolu topraklarından biridir. Bu bakımdan tarihi geçmişi göz önüne alınarak bugün çok sesli bir koroya Van ve Akdamar Adası ev sahipliği yapıyor. İçerisinde Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Azericenin olduğu çok sesli bir koroyu Antakya'dan Van'a getirdik. Akdamar Adası, hoşgörünün temsil edildiği bir adadır. Hoşgörüyü simgeleyen ada üzerinde yer alan kilisenin eteğinde çok sesliliği ön plana alan Antakya Medeniyetler Korosunu getirerek, bunu perçinlemek ve dünyaya bu hoşgörüyü, bu güzelliği yansıtmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer de, Antakya Medeniyetler Korosu'nun verdiği konsere yoğun bir ilginin gösterildiğini ifade ederek, "Bu toprakların ruhundan tecessüm eden güzelliklerin koro eşliğinde söylenişine tanıklık ettik. Bu topraklar yıllarca acılarla, çilelerle, ıstıraplarla anıldı ama bugün güzelliklerle anılıyor. İnşallah bu tip festivalleri devam ettirip, güzellikleri yaşatmaya çalışacağız" dedi.

(Atilla İdiz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel