Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz, öğrencilerle fidanları toprakla buluşturdu - Haberler

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Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz, öğrencilerle fidanları toprakla buluşturdu

AA - Soner Şen - Güncel
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Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz, öğrencilerle fidanları toprakla buluşturdu

Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz ve eşi Nursen Yanmaz, öğrencilerle fidan dikimi gerçekleştirdi.

Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz ve eşi Nursen Yanmaz, öğrencilerle fidan dikimi gerçekleştirdi.

Akçakoca Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Gönüllü Koordinatörü Nursen Yanmaz, yaptığı açıklamada, okulları daha yeşil görünüme kavuşturmak ve öğrencilere ağaç sevgisini aşılamak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda öğrencilerle hareket ettiklerini belirten Yanmaz, "Akçakoca Belediyesi, altyapı çalışmaları kadar çevreyle ilgili çalışmalara da önem vermektedir. Hedefimiz, Akçakoca'yı görünümüyle ve havasıyla daha da yaşanabilir bir ilçe haline getirmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir ilçe bırakmaktır." dedi.

Yanmaz, belediyenin ağaçlandırma yapılacak alanların altyapısını hazırladığını belirterek, "Dikimi gerçekleştiren öğrencilerimiz de ağaçların bakımlarını üstlenerek çevre bilinci kazanmaktadır." diye konuştu.

AA / Soner Şen - Güncel

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