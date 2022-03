Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, bugün AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ı ağırladı

AKÇAKALE, ŞANLIURFA (Bültenler) - "Belediye başkanımıza inanıyor ve güveniyoruz. Belediye başkanımızın yanındayız" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Akçakale'yi de ihmal etmedi ve beraberinde Belediye İş Sendikası Başkanı Adem Şıltak ile ilçeye gelerek Başkan Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti. İlçeye hizmet noktasında dirsek temasını sürdüren iki isim; görüşmede yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Yalçınkaya şuanda devam eden projeler ile ilgili Vekil Akay'a bilgiler verdi.

VEKİL AKAY'DAN BİRLİK BERABERLİK MESAJI

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vekil Akay, birlik ve beraberlik mesajı vererek "Değerli dostlarımız ile Belediye Başkanımızı ziyarete geldik. Belediye Başkanımız çalışmalarını yakından takip ediyoruz. İlçemizin sorunlarını tek tek çözmeye devam edeceğiz. İnşallah seçim arifesine kadar ilçemizin önemli bütün sorunlarını çözeceğiz. Belediye başkanımıza inanıyor ve güveniyoruz. Belediye çalışmaları için belediye başkanımızın yanındayız ve başkanımızla beraberiz" dedi.

"DOKUNMADIK HİÇBİR KÖY BIRAKMAYACAĞIZ"

Başkan Yalçınkaya'ya teşekkür eden Vekil Akay, hizmetin ulaşmayacağı hiçbir köy kalmayacağını belirterek şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan gelen bütün sıkıntı ve sorunları başkanımıza ileteceğiz. Bunları çözeceğiz. Tek bir sıkıntımız, vatandaşlarımızın biraz sabırlı davranması gerekiyor. Dokunmadık hiçbir köy bırakmayacağız. Hizmet bazında vatandaşlarımızla beraberiz, beraber olmaya devam edeceğiz. Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyoruz."

BAŞKAN YALÇINKAYA: AKÇAKALE'NİN GELECEĞİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ

Başkan Yalçınkaya da ziyaret ve desteklerinden dolayı Vekil Akay'a teşekkür etti ve "Bölgenin sorunlarını, bölgenin geleceğini, Akçakale de bunların içerisinde hepsini tek tek masaya yatırıp çözüm arıyoruz. 3 yılı çok güzel değerlendirdik, çok güzel hizmetler yaptık. 100 yıllık işler yaptık. Bütün bunları Akçakale'nin hizmetine verdik. Buradaki bütün arkadaşlarımız ile beraber kalan sürede eksik olan hizmetlerimizi tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunup Akçakale'yi inşallah sınırda yıldız bir ilçe yapacağız. Bu gayretle çalışıyoruz. Vekilimiz her zaman yanımızda. Ankara'daki elimiz, ayağımız, kolumuz, gözümüz. Orada kendisi gayret ediyor. Biz de orada çözemediğimiz sorunları kendisinin vasıtası ile çözmeye çalışıyoruz. Şuanda Organize Sanayimizi inşallah vekilimizin gayreti ile ortaya koyacağız ve Akçakale'nin geleceğini tamamen değiştireceğiz. Burada kalıcı eserler yapacağız. Bundan sonraki nesiller bizi inşallah hayırla yad edeceklerdir. Canla başla gayretle çalışıyoruz. Her şey Akçakale, her şey buradaki kardeşlerimiz için. Kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz" diye konutu.

