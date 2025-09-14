Akbaşoğlu: Muhalefet Kaos ve Hakaret Üretiyor

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kendileri eser ve hizmet üretirken muhalefetin kaos ve hakaret ürettiğini ifade ederek, "Onların yaptıkları başka bir şey yok." dedi.

Ak Parti Sinop İl Başkanlığı'nda düzenlenen " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında partililere hitap eden Akbaşoğlu, 23 yıldır iktidarda bulunan bir siyasi parti olarak teşkilatlarıyla hedeflerini yükseltmeye devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin her noktasını ziyaret ederek vatandaşlarla gönül köprülerini güçlendirdiklerini belirten Akbaşoğlu, muhalefetin ise iç çekişmeleriyle uğraştığını ifade etti.

Akbaşoğlu, AK Parti kadrolarının eser ve hizmet üretmeye devam ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunları yaparken muhalefet ne yapıyor? Biz eser ve hizmet üretirken onlar maalesef kaos ve hakaret üretiyor. Onların yaptıkları başka bir şey yok. Her bir meseleyi çarpıtmak, saptırmak ve başkalaştırmak. Biz gerçekten büyük hizmetler, büyük eserler ortaya koyuyoruz. Dün üç 'Ç' ile anılıyordu muhalefet, CHP, çöp, çukur, çamur. Bugün ise üç 'K' ile anılır hale geldi. Kavga, kriz ve kaos. Çöp, çukur, çamurdan, kavga, kriz ve kaosa evrildiler. Gele gele geldikleri nokta bu. Kendi kavgalarını, kendi çatışmalarını, kendi iç çekişmelerini, kendi içlerindeki yolsuzluk, hırsızlık ve arsızlıklarını özellikle AK Partimize ve hükümetimize yapıştırmaya çalışıyorlar."

CHP'nin gündeminin başka, kendilerinin gündeminin ise bambaşka olduğunu dile getiren Akbaşoğlu, "Bizim gündemimiz milletimiz ile beraber olmak, milletimizle yol yürümek, daha büyük hizmetlere ve eserlere yönelmek. Ama onlar kendi bataklıklarında debeleniyorlar. Kendi kafalarını kuma gömmüşler. Yapmış oldukları hırsızlıkların ve yolsuzlukların yanlarına kar kalacağını zannediyorlar ve bundan da AK Parti ve hükümeti suçlamaya çalışıyorlar. İnsanda bir haya duygusu olur, biraz utanma duygusu olur." diye konuştu.

Akbaşoğlu, Sinop'un milli savunma sanayisinin üssü olma yolunda önemli mesafeler kat ettiğini vurgulayarak, kentte birçok yerli ve milli ürünün test atışlarının yapıldığını anımsattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kentte yaptığı konuşmada balıklar ve turistler üzerinden gerçek olmayan bir yorumda bulunduğunu belirten Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Milli teknoloji hamlemizi baltalayacak, başkalarını sevindirecek, emperyalistleri ve siyonistleri sevindirecek bir tutum içine girdi. Neymiş, buradan füzelerin atılması balıkları rahatsız ediyormuş. Balıkları değil, demek ki seni rahatsız ediyor Özgür Özel. Burada milli savunma sanayimizden memnun olmamak mümkün mü? 86 milyon insanımızın canını, malını, namusunu koruyacak, vatan topraklarını koruyacak bir savunma sistemi geliştirmemiz emperyalistleri ve siyonistleri rahatsız eder. Tarihte olduğu gibi, milli mücadelede olduğu gibi bize saldırmaları durumunda bunları bertaraf etmek için milli muharip uçaklarımızı, balistik füzelerimizi geliştirmek kimi rahatsız eder? Ancak Netanyahu'yu rahatsız eder. Bu ülkenin hiçbir vatandaşı bundan rahatsız olmaz, olmaması lazım. Dolayısıyla bu basit bir cümle değil. Bu cümlenin arka planına bakıldığında içler acısı bir tablo vardır."

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akbaşoğlu, sürecin barış ve huzurun hakim olduğu daha yaşanabilir bir dünya için önem arz ettiğini vurguladı.

Akbaşoğlu'nun konuşmasının ardından partiye yeni katılanlara rozetleri takıldı.