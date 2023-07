AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Dere yataklarına yapılaşma yapılmamalı

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ; dere yataklarına asla yapılaşmanın yapılmaması gerektiğini belirterek, "Dere yatağının su taşıma kapasitesini sınırlayacak yapılar yapmamamız lazım" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Ordu'da etkili olan sağanak yağışın ardından hasarların meydana geldiği noktalarda incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, küresel ısınma sonucunda kontrolsüz yağışların ardından sel olaylarıyla karşılaştıklarını belirtti. Afetlerle bilinç sağlanması gerektiğini kaydeden Yılmaz, 'Dere yataklarına fazla müdahale etmememiz lazım. Dere yataklarında yapılaşma asla yapmamamız lazım. Dere yataklarına yaptığımız sanat yapılarını, dere yatağının su taşıma kapasitesini sınırlayacak yapılar yapmamamız lazım. Bunun dışında da mevcut deşarj noktalarında yani suyun deniz ile buluştuğu noktalarda da suyun deniz ile rahat buluşmasını sağlayacak olan kesitleri büyük tutmamız lazım. Bir de memba taraflarında yatak suyu toplamaya başladığında, yağış debisi ile birlikte yukarda su harekete geçtiğinde önüne ne kattıysa getirir. Suyun önüne çıkacak şeyleri, suyun önünden kaldırmak lazım normal yağışsız günlerde. Eğer kaldırmazsak su önüne konmuş olan şeyleri alır aşağıya getirir ve getirdiği yerlerdeki menfezlerin veya menhollerin kesitlerini daraltır. Böyle bir olayda sonuca şöyle bakmak lazım; can kaybı yok çok şükür. Can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Can kaybı da olabilirdi. Bugün belki bu kadar rahat konuşamıyor olabilirdik. Belki şimdi bir cenaze namazında ikindi vakti kaldırılacak olan bir cenazenin başında olabilirdik. O bakımdan şükürler olsun bu bir afet. Olacak bunlar. Allah beterinden saklasın diyelim. Ama biz de almamız gereken tedbirlerimizi biraz önce söyledim' diye konuştu.

'TÜM ORDU'MUZA GEÇMİŞ OLSUN'

Herhangi bir can kaybının olmamasının büyük bir tesellileri olduğunu kaydeden Yılmaz, 'Bugün sabah buraya gelirken hem İçişleri Bakanımızı, hem de Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki Beyi aradım. Çok selamlarını ilettiler. 'Yapılacak bir şey varsa bizim adımıza da söz verebilirsin, bizim adımıza da gerekenleri konuşabilirsin' dediler. Onların vekaletini aldım. Geçmiş olsun dileklerini de onların ilettim. Tüm Ordu'muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bu tür afetlerden hepimizi korusun. Herhangi bir can kaybı olmaması büyük tesellimizdir. Geri kalanı mala gelmiştir. Mala gelen de telafisi mümkündür. Ama buna benzer şeyler olmasın diyelim. Alınması gereken tedbirleri de asla ihmal etmeyeceğiz inşallah' diye konuştu.

Yusuf Ziya Yılmaz'a, Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de eşlik etti. (DHA)