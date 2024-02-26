Üye Girişi
Haberler

AK Parti Vezirköprü Belediye Başkan Adayı Murat Gül'ün Adaylığı Kabul Edildi

Güncelleme:

AK Parti Samsun İl Başkanlığı, Murat Gül'ün AK Parti Vezirköprü Belediye Başkan adaylığının oy birliği ile kabul edildiğini duyurdu.

Ak Parti Vezirköprü Belediye Başkan adayı Murat Gül'ün adaylığı Vezirköprü İlçe Seçim Kurulunca oy birliği ile kabul edildi.

Ak Parti Samsun İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Murat Gül'ün, AK Parti Vezirköprü Belediye Başkan adaylığında yasal engel olmadığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, "Daha önce de kamuoyuna duyurduğumuz gibi AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakı'mızın 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Vezirköprü Belediye Başkan adayımız Av. Murat Gül'dür. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize her zaman rekor düzeyde destek veren Vezirköprü ilçemize, hemşehrilerimize ve Cumhur İttifakı mensuplarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Vezirköprü Murat Gül AK Parti Samsun Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Kütahya adayı kim? 2024 İYİ Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Tekdemir kimdir? İYİ Parti Konya adayı kim? 2024 İYİ Parti Konya Belediye Başkan adayı Abdullah Yıldırım kimdir? İYİ Parti Kocaeli adayı kim? 2024 İYİ Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin kimdir? İYİ Parti Kırşehir adayı kim? 2024 İYİ Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı Ufuk Cengiz kimdir? İYİ Parti Kırklareli adayı kim? 2024 İYİ Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı Ali Dermenci kimdir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 26-27 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Galatasaray Antalyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Antalyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İYİ Parti Kırıkkale adayı kim? 2024 İYİ Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı Yavuz Kuzucu kimdir? İYİ Parti Kilis adayı kim? 2024 İYİ Parti Kilis Belediye Başkan adayı Yasin Topaloğlu kimdir? İYİ Parti Kayseri adayı kim? 2024 İYİ Parti Kayseri Belediye Başkan adayı Kazım Yücel kimdir? İYİ Parti Kastamonu adayı kim? 2024 İYİ Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Kadir Yalçın kimdir? İYİ Parti Kars adayı kim? 2024 İYİ Parti Kars Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Karaman adayı kim? 2024 İYİ Parti Karaman Belediye Başkan adayı Nihal Tümene kimdir? Galatasaray Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray Antalyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İYİ Parti Karabük adayı kim? 2024 İYİ Parti Karabük Belediye Başkan adayı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title