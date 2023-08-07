AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Eruh'ta tünel çalışmalarını inceledi

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Eruh'ta devam eden tünel çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı. Gül, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, il ve ilçe yöneticileriyle, Eruh-Fındık Yolu ve Tünel Projesi'ni inceledi, şirket yetkililerinden bilgi aldı. Projenin Siirt ve Şırnak'ı birbirine bağlayacağını belirten Gül, 2 bin 190 metre uzunluğundaki T-1 tünelinde ışığın göründüğünü, 1929 metre olan T-2 tünelinde de çalışmaların devam ettiğini kaydetti.