AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı, Havza'yı ziyaret etti - Haberler

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da ziyaretlerde bulundu.

Kırcalı, partisinin ilçe başkanlığında Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ve partililerle bir araya geldi.

Ardından Gidirli, Çiftlik ve Erikbelen mahallerinde düzenlenen afat kurbanı programlarına katılan Kırcalı, Ilıca Mahallesi'ni de ziyaret etti.

Aslançayırı Yaylası'na giden Kırcalı ve beraberindekiler, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kırcalı, AK Parti olarak her zaman sahada olduklarını belirterek, "Bunun karşılığını da halkımızın güveni olarak alıyoruz. Havza'da iki başkanımız çok güzel çalışıyorlar. Bizler de Ankara'dan başkanlarımıza gerekli desteği vermekteyiz." dedi.

Kırcalı, bir süre önce asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden ziraat mühendisi Rıfat Köse'nin kardeşi Mustafa Köse'ye de taziye ziyareti gerçekleştirdi.