AK Parti Sakarya Heyeti Seçim Çalışmalarını Koordine Etti

Ak Parti Sakarya heyeti, 31 Mart yerel seçimleri öncesi son hafta çalışmalarını koordine etmek amacıyla toplandı.

Tanıtım ve Medya Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Yunus Tever yönetimindeki toplantıda, seçim çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu, son 6 günün programı istişare edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tever, 31 Mart'taki yerel seçimlerde milletin desteği, teveccühü ve duası ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sakarya'ya hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Tever, seçimlerin sağduyulu ve barış havasında gerçekleşmesi temennisinde bulunarak, "Zafere giden yolda her şeyi mubah görmeyen bir süreç olmasını arzu ediyorum. Ne kimsenin tek bir oyuna tenezzül edeceğiz ne de tek bir oyumuzun ziyan olmasına izin vereceğiz. Sandık başında duracak görevlilerimize, müşahitlerimize ve teşkilat mensuplarımıza gerekli eğitimleri verdik, bilgilendirmeleri yaptık. 31 Mart günü 748 okulda, 2 bin 639 sandıkta 11 bine yakın görevlendirmemizi yaptık." ifadesini kullandı.

Saha çalışmaları ile mahalle ve esnaf buluşmalarının, Cumhur İttifakı'nın sandıktan yine güçlü şekilde çıkacağını gösterdiğini anlatan Tever, şunları kaydetti:

"İlgisini, desteğini üzerimizden eksik etmeyen tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hedefimiz belli, 'az laf çok iş' diyerek, şehrimizi ve ilçelerimizi daha güzel, daha yaşanabilir, daha gelişmiş kentler yapmak için durmadan çalışacağız. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı 17-0 yaparak zaferimizi ilan edeceğiz. Buna inanıyor ve bunun için çok çalışıyoruz."

Toplantıya, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, ilçe başkanları, İl Yürütme Kurulu üyeleri, İl Kadın ve Gençlik Kolları başkanları ve ilçe belediye başkan adayları katıldı.