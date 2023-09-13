AK PARTİ'Lİ YILDIRIM, İZMİR'DE

Ak Parti Grup Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir programı kapsamında Kınık Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti, ardından Kınık Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Programda Yıldırım'ın yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Parti İzmir milletvekilleri Şebnem Bursalı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yer aldı. Programda konuşan Yıldırım, 'Öğretmenevi aslında sadece bir öğretmenevi değil, daha birçok etkinliğin yapılabileceği, Kınık'ın en büyük, en gösterişli binası. Her şeyin en güzelini yapmak Kınık'a yakışır. İnsanımıza hizmet etmek de bizim boynumuzun borcudur. Bu hafta İzmir'de ve Türkiye'de önemli etkinlikleri gerçekleştirdik. 9 Eylül, bağımsız cumhuriyete giden yolun başladığı, İzmir'in, Kınık'ın ilçelerinin kurtuluş günü. Bugün aynı zamanda kurtuluşu da anıyoruz. Bu toprakları düşmandan temizleyen, bize emanet eden, can veren, kan veren ama bayrağı yere düşürmeyen, bağımsızlığı namusundan kutsal bilen bütün şehitlerimize başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Okullar başladı. Hafta başında 20 milyon evladımız için zil çaldı. Rabbim bütün evlatlarımızın zihinlerini açık etsin. Öğretmenlerimiz işbaşı yaptı, onlara da kolaylıklar diliyorum dedi.

'SİZ YÜRÜ DEDİNİZ BİZ DE YÜRÜDÜK'

İzmir'deki yeni görev değişikliklerinden söz eden Yıldırım, Bir yenilik güzel İzmir'imizin yeni Valisi Süleyman Elban oldu. Ayağının tozuyla Kınık'a geldi. Güzel İzmir'de, güzel işlere imza atacağına yürekten inanıyoruz. İl Emniyet Müdürü Celal Sel de yeni geldi, başarılar diliyoruz. İzmir zaten asayiş olarak huzurlu bir şehir. Daha da güzel hale getirmek için elinden geleni yapacak. Ömer Yahşi'yi bilirsiniz Milli Eğitim Müdürümüzdü. Bir ara verdi, tekrar göreve başladı. Müdürümüz de İzmir için kaldığı yerden yola devam edecek. Kendisine başarılar diliyoruz. Kınık'a doğal gaz geldi mi Gençlik merkezi, TOKİ'ler, devlet hastanesi, üniversite yapıldı mı Halı sahalar, gençlik merkezleri, aquapark, köylerde halı sahalar açıldı. Yolun halini biliyorsunuz. Şimdi kaymak gibi yolunuz var mı İşimiz hizmet, gücümüz millet. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın varlığı, dirayeti, liderliği sayesinde sadece Kınık değil, İzmir değil, 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde bunun gibi hizmetlerimiz var. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Adam odur ki, bu dünyada bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Ne bir eseri ne beş eseri. Gani gani. Memleketin her köşesi eserlerimizle dolu Elhamdülillah. Siz güç verdiniz, 'yürü' dediniz. Biz de yürüdük, bugünlere geldik. Burada da duracak değiliz. Türkiye Yüzyılı'ndayız. 29 Ekim'de büyük bir coşkuyla, milletçe Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağız. Yeni yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Türk Devletleri Teşkilatı'nın aksakal heyeti başkanı olarak diyorum ki, sadece Türkiye'nin değil, tüm Türk dünyasının yüzyılı bu yüzyıldır. Bütün Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da, 4,5 milyon kilometrekarelik coğrafyada evelallah bayrağımız dalgalanacak, ihtişamlı günlerimiz tekrar geriye gelecek. Bunun ilk sınavını 2024 Mart'ta vereceğiz. Kötülük pompalayanlar, moral bozmaya çalışanlar, bizim enerjimizi aşağı çekmeye çalışanlara hiç itibar etmeyin. Türkiye geçmişte her zorluğun üstesinden geldi. Yeni yüzyılımız hayırlı uğurlu olsun? ifadelerini kullandı.

Yıldırım, daha sonra program kapsamında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtar ve vatandaşlar ile bir araya gelip, ilçeden ayrıldı. (DHA)