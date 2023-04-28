AK Parti'li Özcan Cumhurbaşkanımızın teşrif edeceği mitingin tüm hazırlıklarını yaptık

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek 'Büyük Ankara Mitingimiz için tüm hazırlıklarımızı yaptık dedi.

' Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti'nin 30 Nisan Pazar günü Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 'Büyük Ankara Mitingi' ile ilgili açıklama yaptı. Özcan, mitinge katılımın büyük olacağını belirterek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek olan 'Büyük Ankara Mitingimiz için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Hala da o güne kadar çalışmamıza devam ediyoruz. Hemşehrilerimizle o heyecanı, coşkuyu yaşamak için büyük bir özlem ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Ankara mitingleri daime ses getirmiş, görülmemiş sevgi seline sahne olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın gönlünde de başkentimizin müstesna bir yeri vardır. Kendisi de zaman zaman bunu dile getirir. Ankaralının iradesini, sevgisini, gücünü gösterecek bu mitingin de yine hafızalarda derin bir iz bırakacağına inanıyoruz ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret eden Özcan, Tabiri caizse; Angaralı reisini bir başka sever. 'Türkiye Yüzyılı'nın startının verildiği; özellikle savunma, enerji alanlarında büyük projelerin hayata geçirildiği ve bu projelerin başkenti olan Ankara böyle bir dönemde bu yürüyüşün sekteye uğramaması, ellerini ovuşturan ve yeniden harekete geçmek için pusuda bekleyen FETÖ, PKK benzeri yapılara ve terör gruplarına fırsat verilmemesi noktasında 14 Mayıs 2023 seçimleri ayrı bir ehemmiyettedir. Ankaralı hemşehrilerimiz de bunun bilincinde ve farkındadır. 15 Temmuz'da da şanlı bir direniş sergileyen hemşehrilerimiz ve bu direnişin başkenti olan gazi Ankara'mız için 'vatan, bayrak, ezan' deyince akan sular durur. Bu uğurda asla taviz vermez, verilmesine de müsaade etmez dedi.

Özcan, miting alanında incelemelerde bulunarak basın mensuplarıyla sohbet etti. (DHA)