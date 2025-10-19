Eskişehir'de Nadir Toprak Elementleri Çalışmaları

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahasında yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Dönmez, açıklamasında, 694 milyon tonluk kaynağıyla dünyanın ikinci büyük rezervine sahip olan Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahasında çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

Teknolojinin tohumunun Eskişehir'de atıldığını ve dallarının tüm dünyaya uzanacağını belirten Dönmez, "Beylikova'daki Nadir Toprak Elementleri sahası, 694 milyon tonluk kaynağıyla dünyanın 2. büyük rezervi konumunda. Bu keşifle birlikte Eskişehir'imizin değerine değer katacak, Türkiye'nin teknoloji ve enerji bağımsızlığına yön verecek yeni bir dönemi başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, 2022 yılında söz konusu rezervin keşfinin kamuoyuna duyrulduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bugün ise aynı kararlılıkla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu stratejik süreci sürdürüyoruz. Bu kaynak Türk milletinindir. Hiçbir ülkeye veya şirkete devri söz konusu değildir. Tüm süreç devletimizin kontrolünde, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü eliyle ve yerli mühendislerimizin emeğiyle yürütülmektedir."

Muhalefetin bu konuda milli duruştan uzak bir tavır sergilediğini ifade eden Dönmez, "Gerçekleri görmezden gelip, bu milletin kaynaklarını kendi siyasetine alet ediyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar, gerçeklerin üzerini örtemezler. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Türkiye artık kendi zenginliğini kendi elleriyle işleyen, güçlü ve bağımsız bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, nadir toprak elementlerinin savunma sanayisinden yenilenebilir enerjiye, elektrikli araçlardan uzay teknolojilerine kadar birçok kritik alanda stratejik önem taşıdığına değinerek, Beylikova'nın sadece maden sahası değil, Türkiye'nin Yüzyılı'nın enerji ve teknoloji bağımsızlığının teminatı olduğunu kaydetti.